شاهد .. الكشف عن ديانة الفنانة اللبنانية ’’فيروز‘‘ الذي أخفتها عن الجميع.. والصدمة في أسمها الحقيقي والذي لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر الكشف عن ديانة الفنانة اللبنانية ’’فيروز‘‘ الذي أخفتها عن الجميع.. والصدمة في أسمها الحقيقي والذي لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

نُهاد وديع حداد والمعروفة بالاسم الفني فَيروز، مطربة ومغنية وممثلة لبنانية وُلدت في بيروت.

تعد من أقدم فنّاني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية.

لاقت أعمالهُا الفنية رواجًا واسعًا في العالم العربي والغربي، لقبت في لبنان بـ. ويكيبيديا

الديانة.. مسيحية

الابناء: زياد الرحباني، ريما رحباني، هالي رحباني، ليال رحباني.