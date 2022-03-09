شاهد .. ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز تصدم الكل بجمالها الشديد بأول ظهور لها .. والجمهور : لا تشبهها (صورة) !

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز تصدم الكل بجمالها الشديد بأول ظهور لها .. والجمهور : لا تشبهها (صورة) ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد (السوشيال ميديا) صورةً لابنة الممثلة المصرية ياسمين_عبد_العزيز، ظهرت شابةً لأول مرة

لم تنشر يومًا صورة لإبنتها الشابة وكانت تفضل أن تبقى بعيدًا عن السوشيال ميديا وسلبياتها الكثيرة.

الشابة لا تشبه أمها بل والدها رجل الأعمال محمد حلاوة الذي طلق ياسمين عبد العزيز وتزوج من زميلتها الممثلة ريهام حجاج.

لم تعلق الشابة على قصة الحب التي تعيشها أمها بعدما فضحها شقيقها أمام الكل مدعيًا أنها أنانية وأنها تسكن مع حبيبها في منزل واحد ولم يتزوجا بعد.