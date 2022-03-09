أخبار اليمن : حصيلة غير نهائية.. استشهاد وإصابة 112 يمنية بمخلفات العدوان

حصيلة غير نهائية.. استشهاد وإصابة 112 يمنية بمخلفات العدوان
رصد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد وإصابة 112 امرأة خلال الفترة 2015 - 2021م جراء القنابل العنقودية التي ألقاها طيران تحالف العدوان على اليمن.
وأكد المركز في تقرير، استشهاد 36 امرأة وإصابة 76 في حصيلة غير نهائية جراء تلك القنابل.
تأتي هذه الاحصائية في وقت تحتفي دول العالم باليوم العالمي للمرأة، بينما تتعرض النساء في اليمن بشكل يومي لكل أنواع الانتهاكات من قبل تحالف العدوان من خلال القصف بالقنابل المحرمة دوليا في مختلف المحافظات في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي.
ودعا المركز التنفيذي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المتشدقة بالإنسانية إلى وقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المرأة اليمنية.
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