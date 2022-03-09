شاهد .. بعد أكثر من 25 عاماً.. ظهور صادم لـ «خضير» بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. لن تصدق كيف أصبحت ملامحه ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد أكثر من 25 عاماً.. ظهور صادم لـ «خضير» بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. لن تصدق كيف أصبحت ملامحه ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع السوشيال ميديا على امتداد الاسابيع الماضية بصور للفنان ” مؤمن حسن ” المشهور بشخصية ” خضير ” في مسلسل لن أعيش في حلباب أبي في أحدث ظهور له مع عائلته .

حيث ظهر مؤمن حسن برفقة زوجته رشا سليمان وأولاده مريم وسما وعمر وغزال وعلى وجوههم الكمامات اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ولم تتغير ملامح مؤمن حسن بشكل كبير إلا أنه بدت عليه علامات التقدم في السن بشكل واضح كما ازداد وزنه وفقا لمجلة نورت .

يذكر أن مسلسل ” لن أعيش في جلباب أبي ” من إنتاج عام 1996 .. وهو عن قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق .

وشارك في بطولته كلا من : نور الشريف وعبلة كامل وعبد الرحمن أبو زهرة ومصطفى متولي ومحمد رياض وحنان ترك وناهد رشدي ووفاء صادق وياسر جلال ومنال سلامة وغيرهم .