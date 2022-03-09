شاهد .. بطلة مسلسل العشق الممنوع الفنانة التركية ’’بيرين سات‘‘ تفجر الأنترنت بالمايوه الفاضح والذي كشف كل شيء !!

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل العشق الممنوع الفنانة التركية ’’بيرين سات‘‘ تفجر الأنترنت بالمايوه الفاضح والذي كشف كل شيء !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت النجمة_التركية بيرين_سات صورة لها ارتدت فيها المايوه ولم تعلّق بحرف على صورتها.

وكانت احتفلت بذكرى زواجها من الفنان التركي كنان أوغلو ووجهت له رسالة مؤثرة جدًا، ونفت بطريقة غير مباشرة كل الأخبار حول طلاقها منه وتوتر علاقتهما الزوجية.



ورغم سنوات من زواجهما إلا أنها لم تنجب منه بعد، وحين سُئلت عن السبب قالت إنها تحلم بالأمومة لكنها خائفة على مصير أولادها في زمن الحروب والتشرّد.