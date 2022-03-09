شاهد .. خمنوا من هذا الطفل الذي أصبح فنانا شهيراً.. والصدمة الكبرى في هويته !! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بالأبيض والأسود للفنان المصري ​حمادة هلال​ ، تعود الى مرحلة طفولته، وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اشاروا الى ان حمادة هلال ما زال يمتلك ذات الملامح رغم مرور سنوات طويلة على هذه الصورة.

على صعيد آخر كان قد وجه حمادة هلال اتهاماً لزميله تامر حسني والقائمين على أغنية "عيش بشوقك" معتبراً إياهم أنهم تعدوا على الأغنية وهي من حقه حسب تعبيره. وقال حمادة هلال في لقائه مع برنامج "حبر سري" إنه بذل جهداً كبيراً في التحضير لهذه الأغنية لمدة قرابتها ستة أشهر، لكنه انشغل بمرض والدته، لينصدم بعدها انها أطلقت بواسطة تامر حسني.