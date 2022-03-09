شاهد .. لن تصدق كم هو فارق العمر بين محمد أبو جبل وزوجته سمارة يحيى.. ستصاب حتماً بالصدمة !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم هو فارق العمر بين محمد أبو جبل وزوجته سمارة يحيى.. ستصاب حتماً بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أصبحت زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، الأميرة سمارة يحيى، ترند والأكثر تداولاً مؤخراً عقب بعد أنباء عن انفصالها عن زوجها خلال الفترة الأخيرة.

ولدت سمارة يحيى بمدينة بومرداش بشمال الجزائر عام 1992 وهي أصغر من أبو جبل بثلاث سنوات حيث ولد حارس المنتخب المصري عام 1989 بمحافظة أسيوط.

تخرجت في الجامعة وحصلت على بكالوريوس في التجارة والتسويق واستكملت دراستها في نفس المجال ببريطانيا غادرت للولايات المتحدة الأمريكية في ما بعد لدراسة فنون الاتصالات.

وبعد الانتهاء من الدراسة شجعتها شقيقتها لتدخل عالم الموضة وتصبح عارضة أزياء. قررت بعد تجربة عروض الأزياء أن تشترك في مسابقة ملكة جمال الجزائر عام ألفين وثمانية عشرة. واستطاعت أن تحصد اللقب بعد منافسة طويلة مع زميلاتها.

تزوجت سمارة من محمد أبو جبل في أبريل/ نيسان 2021 وسط حفل اقتصر على عائلتي العروسين بسبب انتشار وباء كورونا.

وسمارة يحيى أو "الأميرة سمارة" كما هو مكتوب على حسابها بموقع أنستقرام حصلت على لقب ملكة جمال العرب في عام 2019، إلا أنه تم سحب اللقب منها في عام 2020، لكن سمارة قالت إنها ترفض هذا القرار ولا تزال تعتبر نفسها ملكة جمال العرب.

وأثارت سمارة يحيى ومحمد أبو جبل الجدل حول علاقتهما ببعضهما البعض وخصوصاً مع عدم قيام الأخيرة بدعمه عبر السوشال ميديا على الرغم من تألقه الكبير في بطولة أفريقيا.

وكان لافتاً قيام "أبو جبل" و "سمارة" بإلغاء متابعة بعضهما البعض على "أنستقرام" وحذف الصور التي تجمعهما معاً.