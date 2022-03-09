شاهد .. ميس حمدان تجن جنونها وتصدم كل جمهورها بوصلة رقص شرقي فاضحة .. اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر ميس حمدان تجن جنونها وتصدم كل جمهورها بوصلة رقص شرقي فاضحة .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المصرية الأردنية، ميس_حمدان، فيديو ظهرت فيه ترقص الشرقي بطريقة احترافية، وكأنها رقاصة ماهرة.

رقصت مع الطفلات، ومن بينهن ابنة شقيقتها مي سليم، ووجهت رسالة لها، وقالت: “لي لي بنت مي واصحابها خواجات حبتين فطلبوا مني اوريهم كم حركة عربي وزي منتو شايفين يجننو”.

وتابعت: “مي سليم أرجوك شوفي حتموتي من الضحك على بنتك، ربنا يحميلكم ولادكو”.

ميس متعددة المواهب، تقلّد، تمثّل، تغني وترقص عددًا الرقصات المتعددة.