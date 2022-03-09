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شاهد .. ميس حمدان تجن جنونها وتصدم كل جمهورها بوصلة رقص شرقي فاضحة .. اتفرج (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المصرية الأردنية، ميس_حمدان، فيديو ظهرت فيه ترقص الشرقي بطريقة احترافية، وكأنها رقاصة ماهرة.

 

 

رقصت مع الطفلات، ومن بينهن ابنة شقيقتها مي سليم، ووجهت رسالة لها، وقالت: “لي لي بنت مي واصحابها خواجات حبتين فطلبوا مني اوريهم كم حركة عربي وزي منتو شايفين يجننو”.

 

وتابعت: “مي سليم أرجوك شوفي حتموتي من الضحك على بنتك، ربنا يحميلكم ولادكو”.

 

 

ميس متعددة المواهب، تقلّد، تمثّل، تغني وترقص عددًا الرقصات المتعددة.

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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