شاهد .. بسبب آيتن عامر ونجلاء بدر.. نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يصدر قراراً حاسماً ويفجر ضجة واسعة !

انت الان تتابع خبر بسبب آيتن عامر ونجلاء بدر.. نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يصدر قراراً حاسماً ويفجر ضجة واسعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قراراً حاسماً فجر ضجة قضى بمنع ظهور الفنانين المنتمين الى النقابة في البرامج التلفزيونية التي تستضيفهم بدون أجر.

وبين أن القرار اتّخذ بعد الأزمات، التي وُضع فيها الفنانون خلال الفترة الماضية مع الضرائب.

أشرف زكي قال في بيان له: "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج، التي لا تدفع أجراً، يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعد إلزام الضرائب لهم بدفع مبالغ نتيجة الظهور في برامج لا يحصلون فيها على أجر منها". وأضاف: "يقال للفنانين الذين ظهروا، ولم يتقاضوا أجراً إنهم يقومون بتلميع أنفسهم فكيف لا يدفعون ضرائب؟".

وختم أشرف زكي حديثه قائلاً: "القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضَ الفنان أي أجر نظير ظهوره".



جدير بالذكر أن ذلك جاء بعد إعلان الفنانتين آيتن عامر ونجلاء بدر عن مطالبة مصلحة الضرائب لهما بمبالغ مالية كبيرة نظير ضريبة القيمة المضافة عن ظهورهما في عدد من البرامج، رغم تأكيدهما أنهما ظهرتا في هذه البرامج من دون أن تحصلا على أي أجر