شاهد .. سألوا الراحل حسن مصطفى: ليه الزعيم عادل إمام رفض يشارك معاكو في ’’العيال كبرت‘‘؟ لن تصدق ماذا قال ؟؟

انت الان تتابع خبر سألوا الراحل حسن مصطفى: ليه الزعيم عادل إمام رفض يشارك معاكو في ’’العيال كبرت‘‘؟ لن تصدق ماذا قال ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان الراحل حسن مصطفى كواليس مسرحية العيال كبرت التي قام ببطولتها بالمشاركة مع الراحلين سعيد صالح واحمد زكي ويونس شلبي.

وقال الفنان الراحل في تصريحات صحفية سابقة عن الكواليس لقد كانت ناجحة ثرية بالعلاقات الانسانية فقد كان احمد زكي ذلك (الغول) على المسرح في مسرحية (هاللو شلبي) قد برع في تقليد الفنان محمود المليجي وبالتالي كان كل من عمل بمسرحية العيال كبرت يعمل له الف حساب.

وأضاف أن زكي “كان يفاجئنا جميعا ونحن مندمجين علي خشبة المسرح بافيهات جديدة لم تكن في النص اصلا وهو ما كان يجعل كريمة مختار تصاب بنوبة من الضحك لدرجة انها كانت تخفي وجهها من الجمهور حتى تستطيع ان تدخل مرة تانية في جو المسرحية”.

واضاف مصطفى “لقد رفض عادل امام المشاركة في تلك المسرحية لأنه كان يريد ان يكون هو البطل وليس ان تكون بطولة جماعية كما حدث بالمسرحية”.