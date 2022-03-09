شاهد .. بعد ارتدائها الحجاب.. هذا ما فعلته ’’جنى مقداد‘‘ نجمة قناة طيور الجنة وأذهل كل الأردنيين !

انت الان تتابع خبر بعد ارتدائها الحجاب.. هذا ما فعلته ’’جنى مقداد‘‘ نجمة قناة طيور الجنة وأذهل كل الأردنيين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

في خطوة لافتة ومميزة، قامت نجمة قناة ​طيور الجنة​ واليوتيوبر ​جنى مقداد​ بتقديم هدايا للفتيات الصغار خلال تواجدها في الأردن مع عائلتها، وذلك بمناسبة ارتدائها الحجاب، والهدية عبارة عن ثوب صلاة.

ولاقت هذه الخطوة اعجاب عدد كبير من الجمهور.



وكانت نشرت جنى مقداد صورة لها ظهرت فيها بملابس باللون الأبيض واسعة وطويلة، وترتدي على رأسها حجاباً باللون نفسه، كما بدت وقد تغيرت ملامحها بشكل كبير.



وعلقت جنى على المنشور، وذلك كأول تعليق لها بعد ارتدائها الحجاب قائلة: "الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء".