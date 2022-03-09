شاهد .. صدمة تعمم الوسط الكروي.. الكشف عن حجم الثروة الحقيقية لأبو تريكة.. راتبه الشهري من بي إن سبورت غير متوقع وفاق المعقول !!

انت الان تتابع خبر صدمة تعمم الوسط الكروي.. الكشف عن حجم الثروة الحقيقية لأبو تريكة.. راتبه الشهري من بي إن سبورت غير متوقع وفاق المعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

تعتبر رواتب محللي بي ان سبورت 2022 من أكثر المرتبات المرتفعه للمعلقين في مجال الرياضة، وتبدأ رواتب محللي قنوات بي ان سبورت بيتراوح بين 9 آلا دولار شهرياً و50 الفاً، كما تختلف القيمة من شخص لآخر وذلك وفقاً لخبرته ودوره والمباريات التي يقوم بالتعليق عليها.

وقالت بعض المصادر أن محمد أبو تريكه يتقاضى راتب شهري يصل إلى 50 ألف يورو لتحليل المباريات.

هذا المبلغ الفلكي دفع الكثيرين للتساؤل حول ثروة أبو تريكة التي اكتبسها من الرياضة عندما كان لاعباً ومن ثم محللاً رياضياً.

البداية الحقيقية له كلاعب كانت في يناير عام ٢٠٠٣، إذ تصارع الأهلي والزمالك، للفوز بخدمات اللاعب الذي فضل وقتها ارتداء القميص الأحمر، ليقف بذلك على أعتاب المجد والتاريخ الذي كان ينتظره فاتحا له ذراعيه، في صفقة كلفت الأهلي مبلغ ٤٥٠ ألف جنيه.

تضخمت ثروة «أبوتريكة»، مع الأهلي بعد أن قاد الفريق للفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المحلى والقارى والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، وقيادته المنتخب الوطنى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في ٢٠٠٦ بالقاهرة وفى ٢٠٠٨ بغانا وفى البطولتين كانت له كلمة الحسم بركلة الترجيح الأخيرة أمام كوت ديفوار وبهدفه التاريخى في شباك الكاميرون على الترتيب.

ووصلت ثروة «أبوتريكة» من كرة القدم إلى ١٠ ملايين دولار، إجمالى راتبه في الأهلي على مدى ما يقرب من ١٠ سنوات، بخلاف حملات إعلانية كان هو نجمها، بعد تهافت الرعاة عليه، وكذلك الهدايا التي كان يقدمها له رجال الأعمال المقربان من النادي، وفى مقدمتهم ياسين منصور، ورجل الأعمال الإخوانى صفوان ثابت.

ويعتبر عام ٢٠٠٦ من أكثر الأعوام في حياة أبوتريكة من حيث الدخل المالى لا سيما بعد أن قاد المنتخب للفوز بكأس الأمم الأفريقية وبعدها انهالت عليها الهدايا والمكافآت، التي كان من ضمنها سيارة فارهة منحها له محمد أبوالعنين رجل الأعمال المحسوب على «الحزب الوطني».

وتحول «أبوتريكة» بعد هدف الصفاقسى في نهائى دوري أبطال أفريقيا إلى «دمية الحظ» داخل النادي، وحينها فتحت الدنيا خزائنها للاعب حيث يؤكد مقربون منه أنه حصل في هذا العام على ١٠ ملايين جنيه.

وفى عام ٢٠١٣ انضم أبو تريكة إلى صفوف بنى ياس الإماراتى مقابل مليون و٣٠٠ ألف دولار في إعارة لم تمتد لأكثر من ٦ أشهر وخلال هذه الفترة حصد أبو تريكة ٦٠٠ ألف دولار أي ما يقترب من ٣ إلى ٤ ملايين جنيه وهو رقم قياسى بالنظر لمدة العقد لا سيما وأنه تألق وأبهر الجمهور هناك بمستواه المرتفع وقاد الفريق للفوز بمعظم المباريات.

وبعد اعتزال كرة القدم، تركزت ثروة «أبو تريكة» في معارض سيارات وشركة سياحة كبرى، إضافة إلى ملاعب كرة خماسى مشاركة مع هادى خشبة مدير قطاع الكرة السابق بالقلعة الحمراء يتم تأجيرها بـ٢٥٠٠ جنيه في اليوم الواحد، وعدد من الفيلات بالمناطق الراقية، وأرصدة في البنوك