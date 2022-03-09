شاهد .. فضيحة جديدة تهز الوسط الفني .. ممثلة شابة تتهم ’’شادي خلف‘‘ بهتك عرضها والمفاجأة في هويتها !! لن تصدق من تكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر فضيحة جديدة تهز الوسط الفني .. ممثلة شابة تتهم ’’شادي خلف‘‘ بهتك عرضها والمفاجأة في هويتها !! لن تصدق من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

ضحية جديدة للممثل المضري شادي خلف الذي ضجّ الوسط الفنّي المصري بقضيّته بعدما اتُّهم باغتصاب وهتك عرض 7 فتيات.

وخرجت الممثلة المصرية الشابة سلمى ماهر لتكشف بأن شادي تحرّش بها أيضاً، وشكرت الممثل الشاب عبد الرحمن مجدي، بعد شهادته في قضية التحرش الجنسي المتهم بها الأخير.

يأتي ذلك بعدما كتب عبد الرحمن مجدي، منشور عبر فايسبوك معلّقاً فيه على الحكم الصادر ضد الممثل شادي خلف، قائلاً "لا يضيع حق وراءه مطالب"، لتردّ عليه سلمى ماهر، قائلة "من غيرك مكنش هحصل كل ده".

بعد قرار الحبس، توالت الفضائح، وخرجت ضحايا الممثل المتحرّش ليشكرن القضاء المصري بتحقيق العدالة ومُحاسبة المتّهم. فقد كتبت مريم العطار، إحدى ضحايا شادي، منشوراً على موقع "فيسبوك"، علّقت فيه بالقول "النهاردة أول يوم بآخد حقي القانوني في قضية تحرش جنسي في مصر.. راسي فوق قوي وفخورة بنفسي وبكل بنت وقفت تاخد حقها من عين كل متحرش هيفكر يجي بكرة جنب بنت مننا".

واستطردت العطار "فخورة إني جنبي راجل مصدق فيا ومصدقني ووقف معايا في كل لحظة بكل ما عنده من قوة.. مبروك الـ 3 سنين لكل ضحايا شادي خلف، ولا عزاء لأي حد محتاجه".

من هي سلمى ماهر؟

ما زالت الممثلة سلمى ماهر تشق طريقها في الوسط الفنّي، فقد عُرفت من خلال فيلمها "اسمه إيه" الذي نالت عليه جائزة "هيباتيا الذهبية" كأفضل فيلم في مسابقة أفلام الطلبة في الدورة الرابعة من مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، وذلك عام 2018.