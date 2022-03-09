شاهد .. سألوا مهاجم إنجلترا السابق من الأفضل برأيك محمد صلاح أو ميسي فصدمت إجابته الجميع .. لن تصدق من أختار ؟

انت الان تتابع خبر سألوا مهاجم إنجلترا السابق من الأفضل برأيك محمد صلاح أو ميسي فصدمت إجابته الجميع .. لن تصدق من أختار ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف اللاعب الدولي ومهاجم إنجلترا السابق، دارين بينت، أن النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، مشيرا إلى أن قدراته وصلت إلى مستويات عالية لدرجة أنه يتفوق على ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان ميسي، كيليان مبابي، ونيمار.

وقال بينت في تصريحات لشبكة "talkSPORT"، إن مستوى ميسي هذا الموسم لا يتناسب مع مستوى جناح نادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، وهداف نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أن بداية النجم الأرجنتيني في باريس سان جيرمان الذي انضم إليه مطلع الموسم الجاري قادما من برشلونة، كانت صعبة، حيث اكتفى بتسجيل هدفين فقط في الدوري الفرنسي، وسبعة في كافة المسابقات.

وتابع بينت: "أعلم أن الأمر يبدو غريبا شيئا ما.. لكن الآن سأختار محرز بدل ميسي.. محرز يقدم أداء لا يصدق في الوقت الحالي".

وأردف: "أراهن على أن مشجعي مانشستر سيتي لن يستبدلوا ميسي بمحرز في الوقت الحالي.. محرز كان رائعا هذا الموسم".

وحول ما إذا كان سيختار صلاح أم ميسي، أوضح بينت: "إذا كانت هناك مباراة غدا، فسأختار صلاح!.. أعتقد أن ميسي هو الأفضل على الإطلاق في التاريخ، ولكن ما أقوله هو الآن، صلاح يلعب بشكل أفضل منه".

وأشار الكثيرون إلى أن صلاح كان أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، ويعتقد بينت أن قدراته وصلت إلى مستويات عالية لدرجة أنه يتفوق على ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان ميسي، كيليان مبابي، ونيمار.

وتابع بينت: "نطلق على الدوري الإنجليزي الممتاز الأفضل في العالم، وقد فرض صلاح نفسه نجما للدوري الأفضل في العالم على مدى السنوات الأربع الماضية".

واستطرد: "أعتقد أن هناك دليلا على أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم، وهناك أيضا من يعتقد أن (مهاجم بايرن ميونيخ) روبرت ليفاندوفسكي هو الأفضل في العالم حاليا"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

وأكمل الدولي الإنجليزي السابق حديثه قائلا: "حدد لي اسم لاعب أفضل من صلاح الآن؟. الأمر صعب، صلاح لا يصدق. يمكنه الانضمام إلى أي فريق في العالم. يمكنه اللعب في هجوم باريس سان جيرمان على حساب واحد من الثلاثي الهجومي الحالي للفريق (ميسي ونيمار ومبابي)".