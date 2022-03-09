شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر الفنان ‘‘محمد هنيدي’’ في فيلم ‘‘الإنس والنمس’’.. الرقم خيالي و فاق كل التوقعات !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر الفنان ‘‘محمد هنيدي’’ في فيلم ‘‘الإنس والنمس’’.. الرقم خيالي و فاق كل التوقعات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

استطاع الفيلم الأخير للفنان محمد هنيدي، “ألإنس والنمس” أن يحقق نجاحا غير مسبوق في دور السينما، وإيرادات عالية قدرت بالملايين.

ويشارك في بطولة فيلم “النمس والإنس”، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وقال مصدر مقرب من الفنان محمد هنيدي، أنه قد حصل على ما يقرب من 5 ملايين جنيه مقابل دوره في العمل.

وتدور أحداث العمل حول موظف في أحد المصالح الحكومية، ويكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزلا كبيرا وملاهي أطفال