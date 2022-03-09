شاهد .. هل ندمتي إنك اتجوزتي من النجم حسين فهمي؟.. الفنانة لقاء سويدان تجيب بدون خجل وتكشف المستور !!

انت الان تتابع خبر هل ندمتي إنك اتجوزتي من النجم حسين فهمي؟.. الفنانة لقاء سويدان تجيب بدون خجل وتكشف المستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعربت الفنانة لقاء سويدان، عن استيائها الشديد من تناقل بعض التصريحات المغلوطة على لسانها، في الكثير من المواقع الصحفية، حول خلافاتها مع زوجها السابق النجم حسين فهمي.

وأكدت أنها لم تقصد الإساءة له بأي شكل، مضيفة أنها لا تحاول التدخل في خلافاته مع طليقته الأخيرة، والتي وصلت إلى ساحات القضاء.

وأضافت أنها لم تندم على زواجها من حسين فهمي، حتى بعد انفصالهما، قائلة: "كل حاجة بعتبرها قدر واختيارات، ومش ندمانة عشان بتعلم من اختياراتي"، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لطليقها، قائلة: "حسين نجم كبير وفنان وزميل".