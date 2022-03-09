شاهد .. الإعلامية المصرية ’’رضوى الشربيني‘‘ تكشف دون خجل السبب الحقيقي وراء رفضها التمثيل بشكل قاطع !

انت الان تتابع خبر الإعلامية المصرية ’’رضوى الشربيني‘‘ تكشف دون خجل السبب الحقيقي وراء رفضها التمثيل بشكل قاطع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

عبّرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن بالغ سعادتها بتكريمها مؤكدةً أنها تهدى تكريمها لكل امرأة وفتاة كانت سبباً في نجاحها في المجال الإعلامي، بالقول: الجمهور هو سبب تكريمي ونجاحي.

وقالت رضوى الشربيني في تصريحات صحافية عن دخولها المجال الفني دون خجل من السبب: "مستحيل أدخل مجال التمثيل عشان التمثيل ده إمكانيات وأنا معنديش إياها" في إشارة إلى ضعف إمكانياتها التمثيلية.

وأضافت: "مش كل اللي عنده قبول وحضور ينفع يمثل... التمثيل ده إمكانيات وطريقة وإحساس وحضور مش عندي، وكل واحد يعرف نقاط ضعفه وقوته".

جاء ذلك على هامش تكريمها في ملتقى "هي تقدر" She Can، الذي تنظّمه مؤسّسة Enterprenelle.



وفي سياق متصل تصدّرت رضوى الشربيني مواقع التواصل الاجتماعي على "غوغل"، بعدما انهمرت دموعها أثناء تكريمها، وحصلت فيه على جائزة الإعلامية الأكثر تأثيراً.