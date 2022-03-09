شاهد .. مش بتاع جواز.. النجمة آمال فريد تكشف اسرار عبدالحليم السرية وتفضح المستور في حياة العندليب المخفية !!

انت الان تتابع خبر مش بتاع جواز.. النجمة آمال فريد تكشف اسرار عبدالحليم السرية وتفضح المستور في حياة العندليب المخفية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة آمال فريد، قدمت عديد من الأعمال الفنية التي تعد علامة في تاريخ السينما على الرغم من عمرها القصير في التمثيل.

ولدت الفنانة الراحلة آمال فريد، بالقاهرة في حي العباسية، حصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع وروت الفنانة آمال تفاصيل دخولها مجال التمثيل، في مقال قديم لها، وترجع البداية إلى دراستها بالمرحلة الثانوية حين تلقت إدارة المدرسة منشورا من وزارة التربية والتعليم لتشجيع الموهوبات على الاشتراك بالنشاط الفني.

تقدمت آمال فريد، برفقة عدد من زميلاتها للاشتراك في فريق التمثيل، وتم اختيارها هي و 9 من زميلاتها ضمن الفريق المكون للتمثيل باعتبارهن الأنسب، وعلى الرغم من أن التمثيل كان بتوجيه من الإدارة التعليمية إلا أن الأمر لم يرق لمديرة المدرسة التي خصمت درجات من الفتيات العشر وقالت: "إن الطالبة التي تفكر في التمثيل لا تستحق درجة واحدة في السلوك الأخلاقي" كما قالت آمال في مقالها القديم.

ثم تولت سيدة أخرى منصب مدير المدرسة ولكنها شجعت على استمرار الفريق بالتمثيل، ونظمت لهن أكثر من مناسبة فنية، ورحلات ترفيهية تشجيعا لفريق الممثلات الواعدات، ومنها رحلة إلى القناطر الخيرية، وتوالت الرحلات الترفيهية المخصصة لهم واعتادت آمال تقديم فقرة ترفيهية.

وخلال إحدى الرحلات النيلية، لاحظت آمال أن ثلاثة أشخاص من الموجودين بالمركب، لم يبتعد نظرهم عنها، ولم تكن على معرفة بهم، وبعد أسبوع من هذا الحفل النيلي زارتها إحدى زميلاتها وبرفقتها أحد الرجال الثلاثة وادعت أنه قريبها.

ولكن بعد تقديم نفسه، عرف نفسه بأنه منتج سينمائي، وأنه يبحث عن وجوه جديدة لفيلمه الجديد، ووقع اختياره على آمال بوصفها أنها الأكثر ملاءمة لتقديم هذا الدور، لكن كان رد والدتها صادما بالنسبة لها.

وقالت والدتها له إنه لا يليق أن ابنتها تعمل في السينما والتمثيل، ووصفتها بـ «مسخرة السينما»، وخرج المنتج وهو حزين لخسارة موهبتها، ولم تعلق آمال على رغبتها في التمثيل، وبعد مرور 3 أعوام ذهبت بمفردها إلى مكتب المنتج رمسيس نجيب، وبعد تقديم نفسها عرفته بأن المنتج فلان كان قد عرض عليها التمثيل في وقت سابق، ومن هنا وجدت طريقها إلى التمثيل.

آمال فريد بدأت مشوارها الفني عام 1954 ولكنها قررت الاعتزال بشكل مفاجئ وخلال تألقها الفني عام 1969، والسبب هو زواجها من مهندس مصري مقيم في موسكو، حيث قررت اعتزال الفن من أجله وسافرت معه وابتعدت عن الأضواء لسنوات، ولم تنجب منه وعندما عادت إلى مصر حاولت العودة للفن من خلال فيلمين ولكنها قررت الاعتزال مرة أخرى واكدت في تصريحات تليفزيونية لها أنها تزوجت مرتين لكنها لم تنجب.

كما أثارت آمال فريد حالة من الجدل الواسع قبل رحيلها حول علاقتها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ حيث قالت في تصريحات تليفزيونية وقالت: "كنت أحب التمثيل معه، ولكنه مش بتاع جواز".