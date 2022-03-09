شاهد .. ليه رفضت تبوس الفنانة ’’وردة الجزائرية‘‘ في فيلم حكايتي مع الزمان ؟ سمير صبري صدم الكل بجوابه وكشف السر المخفي !!

انت الان تتابع خبر ليه رفضت تبوس الفنانة ’’وردة الجزائرية‘‘ في فيلم حكايتي مع الزمان ؟ سمير صبري صدم الكل بجوابه وكشف السر المخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

بالتوزاي مع تدهور حالته الصحية في المستشفى، تتبادر إلى الذهن بعض الأحداث الغريبة التي رافقت الفنان القدير سمير صبري خلال مسيرته الفنية، ومنها ما حدث خلال كواليس فيلم حكايتي مع الزمان.

وحينها تحدث الفنان سمير صبري عن كواليس الفيلم الذي قدمه أمام الفنانة وردة الجزائرية والفنان رشدي أباظة.

وقال سمير صبري: "بليغ حمدى طلب إن محدش يبوس الفنانة وردة في فيلم (حكايتى مع الزمان)، وأحسن إنه قال كده لأني مكنتش عاوز أبوسها".

وأضاف صبري أثناء استضافته في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة": رشدى أباظة قال متخلقش اللي ياخد واحدة من رشدى أباظة، و طلب إنه ياخد وردة في نهاية الفيلم بعد الأغنية".

وتابع:" وأنا أخدت البت الصغيرة، و كنا في العرض الخاص للفيلم بسينما ديانا والناس صفقت لما أخدت البنت، فقال لي رشدي أباظة سرقت الفيلم مننا، فقلت له خلي الست تنفعك".

والجدير بالذكر أن وردة كانت متزوجة من بليغ حمدي أثناء بطولتها لهذا الفيلم الذي عًرض في عام 1973م، ومن إخراج حسن الإمام وسمير سيف، ومن تأليف محمد مصطفى سامي.