شاهد .. ثروة ’’اللمبي‘‘ محمد سعد الحقيقية التي أخفاها عن الجميع.. الرقم ضخم و فاق التوقعات والخيال !!

انت الان تتابع خبر ثروة ’’اللمبي‘‘ محمد سعد الحقيقية التي أخفاها عن الجميع.. الرقم ضخم و فاق التوقعات والخيال !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعلن المخرج محمد سامي، عن استعداده لتقديم فيلم جديد من بطولة الفنان محمد سعد خلال الفترة القادمة.

ونشر سامي عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، صورة تجمعه بالفنان محمد سعد والمنتج أحمد السبكي، وعلق قائلا:”فيلم جديد قريبا مع النجم الكبير محمد سعد والمنتج احمد السبكي”.



وبرغم عدم كشفه عن مقدار ثروتهـ تقول الأرقام ان محمد سعد يملك ثروة كبرى حيث يحصل علي “9” ملايين جنيه عن الفيلم الواحد، وقد قام ببطولة 15 فيلم بطولة مطلقة، وهو ما يعني أنه تحصل على 135 مليون جنيه منها بالإضافة إلى الأفلام التي شارك في بطولتها مثل فيلم الناظر أو المسلسلات.

يذكر أن سعد، قام بأداء شخصية اللمبي فيما يقارب من حوالي 5 أفلام هي الناظر، اللمبي، اللي بالي بالك،اللمبى 8 جيجا، مسلسل فيفا أطاطا. وفي سياق آخر، أشاد الفنان محمد سعد بحفل جوائز «Joy Awards» الذي تمت إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا بصناعة الترفيه في العالم العربي بمشاركة نجوم عالميين.

وقال سعد، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه فوجئ بالتجهيزات المبهرة في موسم الرياض بنسخته الثانية، ولم يكن يتوقع أن يكون الموسم بالشكل الرائع الذي بدا عليه، كما أنه يتميز بالترتيب والتنظيم الجيد.

وعن أعماله الفنية المقبلة، قال حينها إنه يجهز لفيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي والمخرج محمد سامي، مشيرا إلى أن الفيلم الجديد سيكون مفاجأة للجمهور.