شاهد .. بعد 13 عام من اختفائها.. الفنانة زينب العسكري تصدم الكل بأحدث ظهور لها .. سيفاجئكم شكلها !

انت الان تتابع خبر بعد 13 عام من اختفائها.. الفنانة زينب العسكري تصدم الكل بأحدث ظهور لها .. سيفاجئكم شكلها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفاشينيستا السعودية ​بدور البراهيم​ مقطع فيديو جديد ظهرت فيه مع الفنانة البحرينية ​​زينب العسكري​ بعد غيابها 13 عاماً وكانت تضع المكياج الخاص بها.

وفي الفيديو طلبت خبيرة الماكياج من العسكري أن تعود للساحة الفنية من جديد، لترد بدور البراهيم بدورها وتكشف عن أمنيتها وهي أن يجمعها عمل فني بزينب العسكري، وعلقت على الفيديو الذي نشرته وقالت "ترقبوا رجعة زينب العسكري للشاشة الخليجية".

وردت الفنانة البحرينية على بدور البراهيم وقالت "إذا تشجعيني يلا بنا"، الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين تداول هذا الخبر بشكل كبير معبرين عن فرحتهم الكبيرة في حال عادت زينب العسكري عن قرار الإعتزال.



ولوحظ بأن زينب العسكري ارتدت شالاً خفيفاً على رأسها الظاهر، الأمر الذي أثار شكوكاً بأنها خلعت الحجاب.