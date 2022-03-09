شاهد .. النجمة مي عز الدين تعترف: ممكن اتضرب من أي ممثل إلا 3 فنانين لن أسمح لهم بضربي.. لن تصدق من يكونوا !

انت الان تتابع خبر النجمة مي عز الدين تعترف: ممكن اتضرب من أي ممثل إلا 3 فنانين لن أسمح لهم بضربي.. لن تصدق من يكونوا ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الفنانة مي عزالدين خلال لقاء جمعها مع الإعلامية، رغدة شلهوب، في برنامج 100 سؤال، الذي عرض سابقاً على قناة الحياة، إنها ليس لديها مانع أن تتعرض للضرب في السياق الدرامي إلا من 3 ممثلين.

وأضافت مي: ممكن اتضرب من أي ممثل إلا أحمد زاهر ونضال الشافعي وخالد النبوي، والسبب اندماجهم الكبير في العمل.

وعن أفضل الألقاب المحببة لديها هو "البرنسيسية" وقد وصمت يدها بتاتو البرنسيسة في لندن لحبها لفانز فيلم عمر وسلمي ،وأن والدتها تعاملها معاملة البرنسيسات.

وعن سؤال لو أنها كانت رئيس هيئة الرقابة السينمائية هل ستمنع ارتداء الفنانات للمايوه البكيني في الأعمال السينمائية، قالت "مي" هذه الأمور ترجع للفنانة، وللمشاهد فإن لم يرغب في رؤية شيء لن يشاهده، والممثلة لها حرية الاختيار في أن توافق أو ترفض ارتداء المايوه".

وتابعت مي: أكثر ما يخيفها مع تقدم العمر، تأخر زواجها مما سيكون سبباً في عدم قدرتها على الإنجاب أو حتى تربية طفل. وحول حقيقة تفكيرها في الاعتزال بعد وفاة صديقتها الفنانة ميرنا المهندس فقالت: "لا توجد ممثلة لا تشعر بالإكتئاب عند رحيل أحد الفنانين، وعندما توفت ميرنا المهندس كان الحزن يسيطر علي فجلست بمفردي في المنزل أقضي كل وقتي في البكاء والصلاة ولكنني لم أفكر في الاعتزال".