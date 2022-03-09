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شاهد .. اتجوزتي أحمد بدير سرً ليه؟.. الفنانة عايدة رياض نزعت ثوب الخجل و كشفت السر الخطير !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الفنانة عايدة رياض إنها تعرضت لكثير من الشائعات خلال مشوارها الفني.

 

وأوضحت «رياض» خلال لقاء سابق ببرنامج «كلام الناس» الذي يذاع على شاشة mbc مصر : «أكثر الشائعات اللي أزعجتني إن أنا وأحمد بدير اتجوزنا، وده محصلش، كل اللي حصل إن إحنا عملنا مسرحية قعدت 4 سنين، بنجاح جامد وبعدها بسنتين أو 3، عملنا مسرحية تكسب يا خيشة، وطبعًا الفترة اللي طولت بينا في الشغل، سبب تلك الشائعات».

 

وأضافت: «رديت ساعتها على الشائعة بشكل مازح، بأن أنا متجوزتش من أحمد بدير، لأنه مش راجل شقي، وطبيعي مفيش حد مبيحبش في الدنيا الراجل الشقي».

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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