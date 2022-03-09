شاهد .. هل البرازيلية لورديانا ستصبح زوجة حارس منتخب مصر الشناوي.. صورة لهما تكشف المستور وما يجري بعيداً عن الأنظار !!

انت الان تتابع خبر هل البرازيلية لورديانا ستصبح زوجة حارس منتخب مصر الشناوي.. صورة لهما تكشف المستور وما يجري بعيداً عن الأنظار !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت الاستعراضية البرازيلية المعروفة لورديانا رفقة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بإحدى المناطق العامة بالقاهرة.

ونشرت لورديانا صورة تجمعها بالشناوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الذي يحتوي على أكثر من 2 مليون متابع، وذلك عبر خاصية "ستوري".

جاءت صورة لورديانا مع الشناوي وتوسطهما أحد الأشخاص، لتثير غضب جماهير الأهلي المصري بسبب ظهور حارسها الدولي مع البرازيلية بالتزامن مع تزايد حدة الانتقادات الموجهة ضده بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، ليثير قلق الجمهور بأن يكون هناك علاقة زواج قادمة بينهم، ليتم نفيه لاحقاً بعدم وجود أي علاقة وإنما مجرد صورة فقط.

واثبتت الأرقام الفترة الأخيرة تراجع مستوى الشناوي، حيث تشير إحصائيات الحارس الدولي إلى استقباله 12 هدفاً خلال 10 مباريات لعبها مع الأهلي هذا الموسم، بواقع هدف في كأس السوبر الإفريقي، و8 أهداف في بطولة الدوري العام، و3 أهداف في بطولة.