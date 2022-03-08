شاهد .. مقتل محفظة قرآن على يد زوجها في مصر بعد أن صورته أثناء علاقة محرمة مع زوجة شقيقه !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر مقتل محفظة قرآن على يد زوجها في مصر بعد أن صورته أثناء علاقة محرمة مع زوجة شقيقه !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت مصر جريمة مروعة، حين عثر شباب قرية “قرموط صهبره” التابعة لمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية. على جثة فتاة عشرينية حافظة للقرآن الكريم ومُحفظة له. تاركةً وراءها طفلاً في عامه الثاني.

آثار عنف



وكانت السيدة قد تغيبت عن منزل الزوجية في ظروف غامضة. وبالبحث عنها، تم العثور على جثتها في ترعة بإحدى القرى المجاروة لقريتها.

وبحسب ما نقلت صحيفة “مصراوي” المحلية. تبين وجود آثار عنف على الجثة بعد نزع أقراطها من أذنها.

وتبين أن الضحية عزة حماد (23 عاماً)، قُتلت على يد زوجها إسلام (27 عاماً). بعد اكتشافها علاقته غير الشرعية مع زوجة شقيقه -سلفتها-.

وكانت الضحية تعيش حياة هادئة مع زوجها. ولا تخرج كثيراً من منزلها سوى لقضاء احتياجات بيتها والذهاب إلى أسرتها فقط.

علاقة محرمة



وكان زوج الضحية يستغل غياب أخيه الأكبر المستمر عن منزله. فأقام علاقة غير شرعية مع زوجة شقيقه.

واكتشفت الضحية صدفة، علاقة زوجها مع سلفتها. وطالبته بهدوء بترك هذه العلاقة على الفور. لكنه استمر بها دون اعتبار لمشاعرها وخيانته لزوجته وشقيقه بنفس الوقت.

وبعد فترة، تمكنت الضحية من تصوير زوجها مع زوجة شقيقه في وضعية مُخلة، أثناء علاقتهما المحرمة. وهددته به في حال لم ينه العلاقة. وهو الأمر الذي لم يتحمله الزوج.

فقرر القاتل أن يتخلص من زوجته لئلا تفضحه أمام عائلته وشقيقه.

خطة القتل



وطلب الزوج من زوجته الذهاب لشراء فاكهة، وعندما خرجت هاتفها طالباً منها لقاءها خارج القرية على مسافة قدرت بـ 15كيلو.

واستدرج الزوج، زوجته المغدورة على مقربة من مصرف ري وقام بدفعها بالمياه حتى غرقت ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم الكشف عن معالم الجريمة بسبب قطع الأذن الذي تبع انتزاع القرط منها. حيث تأكدت أسرتها أن ابنتهم ماتت في جريمة وليس انتحارًا أو غرق طبيعي. رغم تأكيد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن سبب الموت هو الغرق.

وبعد التحقيقات، تبين اكتشاف تصوير الضحية لزوجها بفيديو مع زوجة أخيه.

اعترافات المتهم



وكان هذا الفيديو نقطة تحول للشرطة في القضية لمواجهة الزوج والضغط عليه للاعتراف بجريمته.

وقال المتهم في التحقيقات إنه كان يوجد بينه وبين زوجته خلافات زوجية. ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية ما آثار غضبه وفكر في الانتقام منها.

وتابع أنه في المساء استدرجها إلى خارج القرية، وقام بخنقها وانتزع مصوغاتها الذهبية منها وألقى بها في المياه. ثم عاد للمنزل واتصل بأسرتها يسأل عنها مبررا ذلك بخروجها لشراء الفاكهة وعدم عودتها للمنزل.

وقام المتهم بإخفاء المصوغات الذهبية في ديكور بسقف المنزل خشية من فضح أمره. وأرشد عنه أثناء التحقيق معه من قبل ضباط المباحث، وتم التحفظ على المصوغات الذهبية لعرضها على النيابة العامة. فيما قام المتهم بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة.