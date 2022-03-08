شاهد .. أنكشاف الديانة الحقيقة للفنانة ’’غادة عادل‘‘ والذي أخفتها عن الجميع وأبقاها سراً حتى اليوم !!

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انت الان تتابع خبر أنكشاف الديانة الحقيقة للفنانة ’’غادة عادل‘‘ والذي أخفتها عن الجميع وأبقاها سراً حتى اليوم !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)
قالت مريم مجدي الهواري، ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، أن والدتها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة.
وشاركت مريم صورة لوالدتها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي ب«إنستغرام». وطلبت الدعاء من متابعيها، من دون الكشف عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها.
وتصدرت غادة عادل الترند بعد هذا الحادث حيث تساءل الكثير عن جنسيتها وديانتها .
معلومات عن غادة عادل
- الاسم بالكامل: غادة عادل.
- تاريخ الميلاد: 25 ديسمبر 1974م.
- محل الميلاد: مدينة بنغازي بليبيا.
- الجنسية: ليبية.
- المواطنة: مصر.
- محل الإقامة: القاهرة.
- البرج الفلكي: برج الجدي.
- الديانة: مسلمة.
- المهنة: ممثلة.
- العمر حتى عام 2021: 47 عاماً.
- سنوات النشاط: منذ عام 1997 حتى الآن.
- الحالة الاجتماعية: منفصلة.
- اسم الزوج السابق: مجدي الهواري.
- عدد الأبناء: 5
- أسماء الأبناء: “محمد، عبد الله، مريم، حمزة، عمر.