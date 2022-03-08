شاهد .. أنكشاف الديانة الحقيقة للفنانة ’’غادة عادل‘‘ والذي أخفتها عن الجميع وأبقاها سراً حتى اليوم !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

قالت مريم مجدي الهواري، ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، أن والدتها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة.

وشاركت مريم صورة لوالدتها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي ب«إنستغرام». وطلبت الدعاء من متابعيها، من دون الكشف عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

وتصدرت غادة عادل الترند بعد هذا الحادث حيث تساءل الكثير عن جنسيتها وديانتها .

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