شاهد .. عامل نظافة يعتدي على طفلة في الإمارات.. وما فعله والد الفتاة صدم الكل ولا يخطر على عقل أحد !!

انت الان تتابع خبر عامل نظافة يعتدي على طفلة في الإمارات.. وما فعله والد الفتاة صدم الكل ولا يخطر على عقل أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

في واقعة مؤسفة تحول عامل نظافة في فندق بدولة الإمارات إلى ذئب بشري وأقدم على هتك عرض طفلة خلال وجودها في غرفة الفندق بمفردها.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم” أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بإلزام عامل نظافة وفندق، أن يؤديا له مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابت طفلته، جراء قيام العامل بهتك عرضها.

وأوضح الأب والد الطفلة “أن ابنته كانت تقيم مع والدتها في الفندق، وتركتها في الحجرة بمفردها لشراء بعض الأغراض، وفي هذه الأثناء دخل عامل نظافة يعمل في الفندق، واختلا بالطفلة، وهتك عرضها بأن قام بتقبيلها على خدها، وإمساكها من مناطق حساسة”.

وأشار إلى أنه تمت إدانة العامل في وقت سابق بما أسند إليه بموجب حكم جزائي بات بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة.

ومن جانبها قضت محكمة أبوظبي للأسرة بإلزام عامل النظافة وإدارة الفندق، أن يؤديا مبلغ 50 ألف درهم إلى ولي أمر طفلة تعويضًا جابرًا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزام المدعى عليهما بالتضامن رسوم ومصروفات الدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق، أن الخطأ الذي دين بموجبه العامل هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة.