شاهد .. تعرف على الفنان الوحيد الذي أصيبت مي عز الدين بانهيار عصبي وإغماء لحظة سماعها نبأ وفاته !! من يكون ؟

انت الان تتابع خبر تعرف على الفنان الوحيد الذي أصيبت مي عز الدين بانهيار عصبي وإغماء لحظة سماعها نبأ وفاته !! من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

لطالما مرت الفنانة مي عز الدين بالكثير من الأزمات خلال حياتها، وهي من بين قلائل من بين نجمات الشاشة اللاتي يعانين من العنوسة حتى يومنا هذا.

ونسلط الضوء هنا على حادثة إصابة مي عز الدين بحالة انهيار عصبي بعد سماعها خبر مقتل مصمم الأزياء الشهير محمد داغر داخل شقته قبل أعوام.

وحينها انخرطت مي في نوبة بكاء هستيري أصيبت بعدها بحالة إغماء.

وترتبط مي عز الدين بعلاقة صداقة وطيدة مع محمد داغر منذ عدة سنوات وكانت تقوم بالمشاركة في عروض الأزياء التي كان يقيمها داغر من حين إلى آخر لعرض أحدث تصميماته وإبداعاته من موديلات الأزياء.

وظهرت مي مع داغر كضيفة شرف في الكليب الغنائي الوحيد له وهو بعنوان ''وحشتيني'' والذي قام بتصويره منذ أربع سنوات.