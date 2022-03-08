شاهد .. مصري يلقي زوجته وأبنائه الخمسة من شرفة المنزل.. وما لاحظه شهود عيان على المتهم أثناء الواقعة لا يخطر على بال !

انت الان تتابع خبر مصري يلقي زوجته وأبنائه الخمسة من شرفة المنزل.. وما لاحظه شهود عيان على المتهم أثناء الواقعة لا يخطر على بال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

أقدم مصري على إلقاء زوجته وأبنائه الخمسة من الطابق الثاني بالمنزل، في محافظة قنا جنوب البلاد.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوصول سيدة مصابة بجروح قطعية وسطحية بالرأس ونزيف في المخ من شدة الارتطام، وأبنائها مصابين بنزيف وكسور متفرقة نتيجة سقوطهم من شرفة منزلهم في قرية دندرة، وحالة بعضهم خطيرة.

وكشفت التحقيقات أن السيدة وأولادها تم إلقائهم من شرفة الطابق الثاني على يد الزوج، بعد أن أكد شهود عيان أنهم شاهدوه يلقي بهم الواحد تلو الآخر ويهذي بكلمات غير مفهومة. كما تبين بعد تحليل عينة من دم المعتدي، تعاطيه المخدرات.