شاهد .. والدة زوجة تامر حسني المغربية بسمة بوسيل تخطف الأنظار بجمالها الشديد .. والمتابعون : أجمل من أبنتها !1

انت الان تتابع خبر والدة زوجة تامر حسني المغربية بسمة بوسيل تخطف الأنظار بجمالها الشديد .. والمتابعون : أجمل من أبنتها !1 والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت والدة مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​ حديث رواد مواقع التواصل بعد ظهورها برفقة ابنتها في إحدى إطلالتهما.

وظهرت والدة بسمة بوسيل بإطلالة شبابية لافتة للأنظار وسط صدمة واندهاش من المتابعين لكونها محافظة على جمالها ورونقها رغم تقدمها بالعمر.

وانقسمت آراء المعلقين بين مشيد بجمالها وبين منتقد لها مشككين بخضوعها لعمليات تجميل وكان من بين التعليقات "أمها كل ما تمر الأيام تصغر مو تكبر"، "ماشالله غزالة باين عليها أختها مو أمها"، "الفلوس بتعمل كلشي" "صغيرة أم بسمة".



من جهة أخرى كانت قد كشفت بسمة بوسيل مؤخراً عن حصولها على الإقامة الذهبية، معربة عن سعادتها الكبيرة ومتقدمة بالشكر لإمارة دبي.