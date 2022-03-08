شاهد .. عندما طلبوا من فاتن حمامة رأيها الصريح بالدنجوان رشدي أباظة فصدمت إجابتها الجميع.. لن تتوقع السر الذي كشفته أمام الملأ !

انت الان تتابع خبر عندما طلبوا من فاتن حمامة رأيها الصريح بالدنجوان رشدي أباظة فصدمت إجابتها الجميع.. لن تتوقع السر الذي كشفته أمام الملأ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

استعرض المؤرخ محمد شوقي، في وقت سابق، التاريخ الفني لدنجوان السينما الفنان الكبير رشدي أباظة في ذكرى رحيله يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف "شوقي": "كانت سيدة الشاشة العربية تقول أن كل الممثلين بيخافوا من رشدي أباظة لأنه كان بيسرق الكاميرا حتى لو من ظهره".

وتابع "بعد فيلم الرجل الثاني أصبح رشدي أباظة نجم السينما الأول ولا ينافسه سوى عمر الشريف، وكانت فترة الستينيات هي فترة توهجه".

واستطرد "ظل الفنان رشدي أباظة يقوم بأدوار صغيرة بعد 1 سنوات من ظهوره، حتى تحمس له المنتج ذو الفقار وجعل المخرج حسين كمال يقوم بإخراج أول فيلم من بطولته ملاك وشيطان، حتى انطلق في سلسلة أفلامه التي جعلته".