شاهد .. نانسي عجرم تجن جنونها وتكشف عن المستور من جسدها بفستان فاضح للغاية !!

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تجن جنونها وتكشف عن المستور من جسدها بفستان فاضح للغاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها بإطلالة جريئة جداً في حفلها الغنائي بإسطنبول أمس الأحد.

كشف ما تحته



فقد ارتدت نانسي فستاناً طويلاً باللون الكحلي، لكنه شفاف تماماً كشف ما تحته.

حيث كانت الفنانة اللبنانية ترتدي تحت الفستان شورت قصير. كما أنه كان بفتحة صدر كبيرة، كشفت الكثير من المستور.

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع حفل نانسي، ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو عبر حساباتهم الخاصة. بدت فيها الفنانة اللبنانية حالة انسجام الجمهور مع الأغاني.