شاهد .. سألوا سمير غانم مين الممثلة اللي كان نفسك تتجوزها بس مكنش ينفع.. لكن الأجابة كانت صادمة وأحرق بها قلب دلال عبد العزيز !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

قال الممثل المصري الراجل سمير غانم إنّه لو خُيّر للزواج، فسيختار النجمة العالمية “جينيفر لوبيز” يليها “نيكول كيدمان”.

وأضاف “غانم” خلال استضافته سابقاً في برنامج “100 سؤال”، أن “لوبيز” ليست حميلة لكنّها جذابة، بينما “كيدمان” تمتلك “حتّة وش محصلش”.

وأوضح أنه يقبل من زوجته عدم المشاركة في أي عمل فنّي قد تشارك فيه أي ممثلة تغار منها، إذا طلبت منه ذلك.