شاهد .. لن تصدقوا ماذا خبّأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بين فخذيها وأصاب الجمهور بالصدمة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا ماذا خبّأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بين فخذيها وأصاب الجمهور بالصدمة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

سافرت المغنية اللبنانية هيفا_وهبي الى بلدٍ لم تذكره، ونشرت عددًا من الصور خلال تواجدها على متن طائرة خاصة.

استعرضت جمالها وفخامة الطائرة، لتشارك جمهورها بنشاطاتها اليومية وباتت تنشر الكثير من الصور اليومية على السوشيال ميديا بعدما كانت شبه غائبة عن هذه المواقع.



نشرت احدى الصور وظهرت تخبيء شيئًا تحتها وهذا ما لاحظه جمهورها الذي كتب تعليقًا عليها: (لما تدخل الماما فجأة على غرفتي، وأعمل حال ما عم باكل شي، ولا عم أعمل شي وكتير كيوت)

هيفا اعادت نشر الصورة مع وجوه ضاحكة ولم تستفز من هذا التعليق بل ابدت اعجابها بهذه النهفة.



هيفاء كانت التقت بعد حفلها بالكواليس بالنجم وائل_كفوري بعد سنتين من عدم لقائهما بسبب جائحة كورونا وقد طمأن وائل الجمهور على صحته بعد حادث السير الذي تعرض له.