أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري صالح المصلوب

لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري صالح المصلوب
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له - باذن الله تعالى- القيادي المؤتمري المناضل / صالح ناصر الصلوب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
واشار نائب رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنظيمية كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمديرية دمت بمحافظة الضالع، وكذا مواقفه الوطنية المشهودة، ومايحظى به من تقدير عالي في أوساط المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/فهد صالح ناصر الصلوب، وإخوانه، وكافة آل الصلوب بمديرية دمت بمحافظة الضالع، عبر الدكتور لبوزة عن تعازيه الحارة وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل.
وابتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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