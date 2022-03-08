شاهد .. الفنانة المغربية دنيا بطمة تفقد عقلها تماماً و تستعرض حجم خلفيتها بحركات فاضحة في أجرأ إطلالة خادشة !

انت الان تتابع خبر الفنانة المغربية دنيا بطمة تفقد عقلها تماماً و تستعرض حجم خلفيتها بحركات فاضحة في أجرأ إطلالة خادشة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تم تداوله بشكل مكثف عبر صفحات المتابعين، ظهرت فيه الفنانة المغربية دنيا بطمة وهي ترقص بأحد الأعراس التي كانت تحييها، وتقوم بحركات إثارة إستفزت الجمهور بشكل كبير، وعبروا عن إستياءهم من تصرفاتها التي لا يليق بها وبفنها.

وإرتدت دنيا بالفيديو فستاناً طويلا باللون الأزرق وباكمام طويل، وضيق من الخلف برز مفاتنها بشكل لافت، ورفعت شعرها بالكامل عن وجهها، وتزينت بماكياج ناعم، وما صدم الجمهور تعمد بطمة بإستعراض مؤخرتها أمام الكاميرا أثناء الرقص بطريقة وصفها البعض بالايحائية.

كما تعرض زوجها البحريني محمد الترك للهجوم من قبل بعض المتابعين لانه يسمح لها بالظهور بهذه الوضعيات المثيرة.

وكانت قد شاركت دنيا بطمة في تحدي ردا على منتقديها، ونشرت مقطع فيديو بدون مكياج وبعد بثوانِ قليلة ظهرت بمكياج كامل مع تسريحة شعر، وذلك لأن متابعيها ينتقدوها بسبب المكياج الذي تضعه ويؤدي لتغيير جذري في ملامحها، وعلقت قائلة: “تحدي جديد بدون ميك اب قبل وبعد. أرسلوا لي فيديوهاتكم يا بنات، انزلهم عندي".

وكانت قد نشرت بطمة في وقت سابق مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيه بفستان قصير لامع اثار انقادات متابعيها، الذين اتهموها بتعمد إثارة الجدل ونصدر الترند.

وعلى الصعيد الفني، طرحت المغنية المغربية في بداية العام أحدث أعمالها، وهي أغنية “مارياج” والتي حققت من خلالها نجاحاً ملفتاً في المغرب العربي، وتصدر الترند على مواقع التواصل.