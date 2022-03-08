أخبار اليمن : إصابة 12 مدنياً بنيران الجيش السعودي بصعدة

دوت الخليج -

إصابة 12 مدنياً بنيران الجيش السعودي بصعدة

أصيب 12 مدنياً بينهم أفريقيان، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. إصابة 12 مدنياً بنيران الجيش السعودي بصعدةأصيب 12 مدنياً بينهم أفريقيان، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي واصل استهداف منطقتي جرعاء وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح متفرقة. وأشار المصدر إلى إصابة 7 مدنيين بينهم مهاجران أفريقيان، في وقت مبكر من صباح اليوم، بقصف سعودي استهدف منطقة الرقو في ذات المديرية.

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