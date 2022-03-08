شاهد .. ليه اتجوزت أنغام في السر؟ طليق الفنانة (غادة عادل) مجدي الهواري يصدم الكل برد غير متوقع.. ماذا قال؟

انت الان تتابع خبر ليه اتجوزت أنغام في السر؟ طليق الفنانة (غادة عادل) مجدي الهواري يصدم الكل برد غير متوقع.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

بقى ملف الزواج السرّي للنجوم مفتوحاً ولا تنتهي قصصه... بعضها ثبُت فعلاً أنه كان دخاناً بدون نار، ومجرد شائعات تحول معها النجوم الى ضحايا، وبعضها الآخر كان دخاناً تحته نار متّقدة، لتتكشف الحقائق مع مرور الوقت ويعرف الجميع أن النجوم أخفوا زيجاتهم السرّية لسبب أو لآخر.

الفنانة أنغام هي بطلة إحدى قضايا هذا الملف بحيث فوجئت قبل أشهر بشائعة تزعم زواجها سرّاً من طليق غادة عادل المخرج مجدي الهواري. تلك الشائعة التي تسبّبت فيها زيارة أنغام لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" التي يُخرجها الهواري ويلعب بطولتها يحيى الفخراني.

ورد المخرج مجدي الهواري على الشائعات التي انتشرت في وقت سابق حول وجود علاقة حب تجمعه بالفنانة أنغام وتردد بعض الأنباء حول زواجهما سراً.

وأوضح مجدي الهواري أنه يجمعه بأنغام علاقة وصفها بـ "عشرة العمر" الطويلة، منتقداً الترويج لشائعة زواجهما سراً ووجود قصة حب بينهما.

وأكد مجدي الهواري أنه يعتبر أنغام أختاً له منذ فترة طويلة للغاية، معلقاً:"أنغام أختي وصاحبتي من زمان جدًا، وإحنا فوق مستوى الشائعات، لأن في صلة كبيرة جدًا بينا، زمالة وصحوبية وأخوة وأنا محب كبير".

وأكد أن شعوره بالحب نحو أنغام مثل شعور جميع المعجبين بها، قائلاً: ولما بكتب أنا بحب أنغام فأنا من جمهورها ودي حاجة مفهومة ومش محتاج نكبر الموضوع، وده سخيف أن يطلع يتقال حاجة زي كده.

وتسببت الشائعات في إثارة غضب الفنانة أنغام مما دفعها لإلغاء متابعة المخرج مجدي الهواري عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام خاصة بعد استمرار تداول أنباء تفيد بارتباطهما بسبب ظهورهما في أكثر من مناسبة مع بعضهما البعض.

أنغام تنفي خطبتها لمجدي الهواري

ورداً على هذه الشائعات التي ليس لها أساساً من الصحة، تحدث أنغام بانفعال عن انتشارها بسهولة وسرعة عبر المواقع دون تحقق أو تبين.

وكتبت أنغام عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الرسمي على إنستغرام: "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".

وتساءل البعض عن سبب انفعال أنغام بهذه الطريقة، خاصة أنها لم تنف الخبر مباشرة ولكنها فضلت الرد بطريقة غامضة حتى لا تساهم في نشر هذه الشائعة.

وكانت شائعات ارتباط أنغام ومجدي الهواري، قد تداولت في وقت سابق، قبل أن تخرج الفنانة عن صمتها لتنفيها تماماً.