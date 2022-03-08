شاهد .. النجم محمد صلاح يوجه صفعة غير متوقعة لـ’’أبو تريكة‘‘.. لكن رد الأخير كان صادماً و لم يتوقعه أحد!

انت الان تتابع خبر النجم محمد صلاح يوجه صفعة غير متوقعة لـ’’أبو تريكة‘‘.. لكن رد الأخير كان صادماً و لم يتوقعه أحد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

تجاهل قائد منتخب مصر النجم محمد صلاح زميله السابق في المنتخب محمد أبو تريكة، خلال لقائه الأخير مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

وأكد صلاح أن الرباعي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حجازي وعبدالله السعيد ومحمد النني، يعتبرون من أقرب اللاعبين له.

وقال صلاح خلال ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس: "لو هناك لاعب أئتمنه على بناتي مكة وكيان سيكون محمود تريزيجيه، ولو هناك مشكلة بيني وزوجتي سأختار أحمد حجازي لحلها، لأنه دائماً يقف في صفي".

واستكمل صلاح إجاباته عن الأسئلة الموجهة له من جانب إسعاد يونس، التي سألته عن اللاعب الذي من الممكن أن يعلق صورته على جدران غرفته كونه مثلا أعلى له، حيث قال: "لا يمكن أن أعلق صورة أحد كمثل أعلى، لكن يمكني أن أعلق صورة عبدالله السعيد كصديق"، أما عن اللاعب الذي سيلجأ له حال وقوعه في مشكلة، قال صلاح: "محمد النني، لأنه صديق طفولتي منذ حوالي 15 عاما".

الحوار أغضب جمهور أبو تريكة وأكدوا أنه سوف يقاطع محمد صلاح بعد هذه التصريحات التي تعمد تجاهله فيها.

من جانب آخر، علق قائد منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة على خروج محمد صلاح غاضباً بعد استبداله أمام وست هام فى المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز والتى حسمها الريدز بهدف دون رد.

وقال أبو تريكة في تحليله للمباراة على قناة بي إن سبورت إن التغييرات منطقية بس محمد صلاح ميحبش يتغير مشيرا إلى أن التغيير كان على صلاح لأن كلوب سبق وأن قام بتغيير دياز ومانيه بالاضافة إلى أنه يحتاج صلاح لدوري أبطال أوربا وعليه أن يرتاح قليلا.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول تحدث عن أسباب استبدال محمد صلاح أمام وست هام فى المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز والتى حسمها الريدز بهدف دون رد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إنتر ميلان.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي أيضا عن تغيير محمد صلاح: "نريد إبقاء صلاح في الملعب وهو متحمس دومًا للتسجيل وجيد بالهجمات المرتدة ويدافع أيضًا لكن كنا بحاجة للاعبين أكثر جاهزية حينها لذلك قمنا بإقحام جوتا وليس هناك أي سبب آخر".

وشارك محمد صلاح كأساسي في مباراة وست هام الماضية ، ولعب مُنذ البداية وحتى الدقيقة 79، ودفع يورجن كلوب، بـ دييجو جوتا بدلًا منه.