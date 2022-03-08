شاهد .. أسرار الفنانة حنان ترك.. تزوجت خمس مرات وأنجبت 5 أبناء والمفاجأة الذي صدمت كل المصريين في سبب اعتزالها الفن !!

انت الان تتابع خبر أسرار الفنانة حنان ترك.. تزوجت خمس مرات وأنجبت 5 أبناء والمفاجأة الذي صدمت كل المصريين في سبب اعتزالها الفن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد سنوات طويلة من الانعزال والانزواء دون أن يعرف أحد عنها شيئًا، أصبحت هذه الأيام من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، هي حنان حسن محمد عبد الكريم الشهيرة بـحنان ترك ـ وُلدت في مثل هذا اليوم 7 مارس 1975.

درست حنان ترك في معهد الباليه، واستمرت راقصة باليه لسنوات، ثم اتجهت إلى التمثيل كما عملت موديلا في بعض الكليبات.

بدا نبوغها الفني وهى طفلة في الخامسة بفيلم "ناس تجنن"، مع سناء يونس وجورج سيدهم، وبعد عدة أدوار صغيرة قدمت حنان ترك عام 1991 مسرحية "ضحك ولعب ومزيكا" مع محمد هنيدي.

من المسرحيات التي قدمتها حنان ترك: طرائيعو، أنا والبنت حبيبتى، السنيورة والثلاث ورقات، سرحان والكنز، خد بالك من عيالك، لأ بلاش كدة، أولاد على بابا والعصابة وغيرها.

قدمت أول أدوارها في فيلم "رغبة متوحشة" عام 1992، وتبعته بمجموعة افلام تزيد عن خمسين فيلما، منها: اسماعيلية رايح جاى، المهاجر، جاءنا البيان التالى، جواز بقرار جمهورى، سهر الليالى، سكوت حنصور، العاصفة، حرامية في كى جى تو، الآخر، اتفرج ياسلام، حائط البطولات.

وحول قرارها بالاعتزال، تقول حنان ترك: "أنا قررت بفضل الله اعتزالي التمثيل في اللحظة دي، هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى، يعني "أخت تريز" المسلسل الأخير لي في التمثيل.

سامحونى ماكنش قاصدى

ومن أشهرالمسلسلات التي قدمتها حنان ترك: سارة، المال والبنون، الوتد، الصبر فى الملاحات، الزينى بركات، السقوط فى بير سبع، لن أعيش في جلباب أبى، أميرة فى عابدين، نصف ربيع الاخر، أوبرا عايدة، سامحونى ما كنش قصدى وغيرها.

اتخذت حنان ترك قرار الاعتزال عام 2001 وارتداء الحجاب عقب رحيل زميلها علاء ولى الدين اثناء تصويرها معه آخر أفلامه "عربى تعريفة"، ومات قبل إتمام التصوير، وعادت عام 2006 لتقديم مسلسل أولاد الشوارع، ثم قررت الاعتزال ثانية عام 2012، وحول قرارها تقول: "أنا قررت بفضل الله اعتزالي التمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى أى أن "أخت تريز" المسلسل الأخير لي في التمثيل.

تزوجت حنان ترك خمس مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال أيمن السويدي وانفصلا ليتزوج من المطربة التونسية ذكرى، الثانية من رجل الأعمال خالد خطاب وأنجبا ولدان هما يوسف وآدم.

ثم تزوجت من المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا، والرابعة في عام 2008 تزوجت دكتور اسمه محمد يحيى، وظل الزواج سرا حتى أعلنت الانفصال عنه بعد انجاب ابنها الثالث محمد، ثم الزواج للمرة الخامسة من محمود مالك شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، وهو مستمر حتى الآن حيث أنجبت منه مريم ومنى.