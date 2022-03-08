شاهد .. ظهور مفزع وكارثي للفنان جورج وسوف على كرسي متحرك.. اتفرج كيف غدر به الزمان به وكيف أصبح ! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي للفنان جورج وسوف على كرسي متحرك.. اتفرج كيف غدر به الزمان به وكيف أصبح ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

نشر الفنان جورج وسوف، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام،وذلك أثناء تواجده على أحد الشواطئ.

وظهر جورج وسوف على كرسي متحرك وملامح التعب بادية على وجهه ومن حوله عدد كبير من المعجبين.

وأثار ظهور جورج وسوف على كرسي متحرك قلق جمهوره ومحبيه على منصّات التواصل الاجتماعي، كما علق جورج على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، قائلًا: «نزلت مفاجأة، لكن لا قدرت أشوف الشاطئ أو الحفلة، بس شفت أحلى محبة في العالم، شكرًا».

ويحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائيًا، في مصر بأحد الفنادق فى طابا، يوم 13 مايو المقبل، ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتي ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بـ"لوك" مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكي الذي يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادي حداد، وهى من ألحان مصطفى شكرى.

وفي سياق آخر انتشر، خلال الفترة الماضية، شائعات عدة تفيد بوفاة سلطان الطرب جورج وسوف، لكنه نفى كل تلك الشائعات خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»، حيث قال: «صحتي بألف بخير».

أما عن شائعات تعرضه لأزمة صحية وشائعات وفاته، علق «وسوف»: «فيه ضريبة للنجاح والشهرة بندفعها، والشائعات منهم الحمدلله، لم اتضايق من تلك الشائعات لأني اتعودت عليها».