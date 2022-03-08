شاهد .. توجيه عاجل من أشرف زكي لجميع الفنانيين بالوسط الفني المصري: هذا الأمر ممنوع منعاً باتاً منذ اليوم !!

انت الان تتابع خبر توجيه عاجل من أشرف زكي لجميع الفنانيين بالوسط الفني المصري: هذا الأمر ممنوع منعاً باتاً منذ اليوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

طالب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالعدالة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الفنانين في حال ظهورهم في البرامج التليفزيونية، مؤكدا أنهم لم يتوجهوا للبرلمان لتخفيف الضريبة أو التهرب منها.

‎‎وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم: "ضريبة القيمة المضافة تطبق علينا حتى في حالة الظهور بدون مقابل، ويقولون لك إنت طالع تلمع نفسك، ولماذا لا يطبق نفس الأمر على الأطباء والصحفيين؟"

وأضاف: "أنا أخرج في البرامج بصفتي نقيب أتكلم عن قضايا الفنانين، فيرد علي مليش دعوة، والقيمة المضافة حسب القانون على المستفيد من الخدمة، في حين أني مؤدي خدمة، وأنا مطالب بتحصيل الضريبة وتوريدها وإلا أتعرض للحبس".

‎‎وأشار أشرف زكي إلى أن مطالبة الرموز الفنية مثل الفنانة صفية العمري وسميرة أحمد بالتوجه للضرائب لتقديم إقرار شهري تمثل إرهاقا لهم، وهناك تكاليف للجوء إلى المحاسب، الذي سيتقدم بإقرار عن لا شيء في النهاية، لأن الإقرار مطلوب سواء عمل الفنان أو لم يعمل.

وأضاف: "أصدرت تعليمات لجميع الفنانين بعدم الظهور في البرامج المجانية، وأنت بهذه الطريقة تحرمني وتحرم غيري من الكلام عن البلد، وإننا نعيش في عصر ذهبي، والفنانون مسموعون".

وردا على سؤال عن نتائج التواصل مع لجنة الخطة الموازنة في البرلمان ووزارة المالية قال: "توجهنا للبرلمان مع وفد كبير على رأسه الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، وبحثنا عن لغة تحافظ على الطرفين وحق الدولة قبل أي حق، ومنذ فترة ونحن نعقد جلسات للوصول إلى بروتوكول يرضي كل الأطراف".