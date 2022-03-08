شاهد .. طلبوا من النجمة هند صبري رأيها الصريح في دور منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز.. ما قالته غير متوقع أبداً و صدم الجمهور !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من النجمة هند صبري رأيها الصريح في دور منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز.. ما قالته غير متوقع أبداً و صدم الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

قالت الفنانة هند صبري، إن الفنانة منى زكي ممثلة عظيمة، متابعةً أن دورها في مسلسل “أصحاب ولا أعز”، كان رائعًا وآراء الشارع مختلفة عن السوشيال ميديا.

أضافت هند خلال لقاء تلفزيوني “السوشيال ميديا عملت نوع من أنواع الوهم، والسوشيال ميديا بتغش في رأي العام، في أعمال في رمضان كانت واخدة تريند على تويتر وجوجل، لكن لو نزلت الشارع مش هتلاقي حد بيتفرج عليها، وفي أعمال مكنتش تريند على السوشيال ميديا لكن الشارع بيتفرج عليها”.

وفي سياق متصل أثار فيلم أصحاب ولا أعز جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب احتواءه على مشاهد وألفاظ خادشة للحياء، والفيلم كان من بطولة منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، دياموند عبود، وآخرون، وكان من إخراج وسام صبري.