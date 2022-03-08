أخبار اليمن : العدوان يواصل احتجاز سفينة البنزين الإسعافية

العدوان يواصل احتجاز سفينة البنزين الإسعافيةأكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان‏ الأمريكي السعودي الإماراتي مستمر في احتجاز سفينة البنزين الإسعافية ويماطل في الإفراج عنها.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل لوكالة سبأ، أن تحالف العدوان، بمماطلته في الإفراج عن سفينة البنزين "قيصر" الإسعافية، يتجاهل كل النداءات والدعوات بتحييد الملف الإنساني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم.

يذكر أن شركة النفط اليمنية سبق وأن وصلتها معلومات بموافقة تحالف العدوان على الإفراج عن سفينتين، إحداهما السفينة "قيصر"، وحتى اللحظة لم تتحرك السفينة من منطقة الاحتجاز إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح مسبقة من لجنة التحقق والتفتيش الأممية.