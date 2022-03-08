العدوان يواصل احتجاز سفينة البنزين الإسعافية
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مستمر في احتجاز سفينة البنزين الإسعافية ويماطل في الإفراج عنها.
وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل لوكالة سبأ، أن تحالف العدوان، بمماطلته في الإفراج عن سفينة البنزين "قيصر" الإسعافية، يتجاهل كل النداءات والدعوات بتحييد الملف الإنساني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم.
يذكر أن شركة النفط اليمنية سبق وأن وصلتها معلومات بموافقة تحالف العدوان على الإفراج عن سفينتين، إحداهما السفينة "قيصر"، وحتى اللحظة لم تتحرك السفينة من منطقة الاحتجاز إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح مسبقة من لجنة التحقق والتفتيش الأممية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العدوان يواصل احتجاز سفينة البنزين الإسعافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.