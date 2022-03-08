شاهد .. رد اعتبار عادل إمام.. لن تصدق كيف أهان محمد صبحي محمد رمضان ولقنه درساً لن ينساه في الأدب !!

انت الان تتابع خبر رد اعتبار عادل إمام.. لن تصدق كيف أهان محمد صبحي محمد رمضان ولقنه درساً لن ينساه في الأدب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

قال الفنان محمد صبحي، إنّ نمبر وان مصطلح جديد في مجال الفن، مؤكّدًا أنه لا يقبل أن يكون رقمًا.

وأضاف خلال مقابلة على قناة "النهار"، عُرضت مؤخراً، أنّ جيله الفني لم يكن فيه أرقام لكن كانت هناك ألقاب وذلك بدءًا من التسعينات، لافتًا إلى أنّ ألقاب مثل وحش الشاشة وملك الترسو لم يكن توصيفًا لعظمة الممثل لكنّها للشخصيات التي تم تجسيدها.

وجاءت تعليقات صبحي وفق ما يقول ناشطون لترد الاعتبار للزعيم عادل إمام، والذي يعتبر الرقم 1 في مصر، خاصة بعد تعمد رمضان إهانة الزعيم في مناسبات عديدة.

وأوضح صبحي أنه يُعارض الألقاب بشكل عام، وكان يُفضل فقط لقب فنان، لكن اعتبر أن هناك حالة من إساءة الاستخدام لهذا اللقب فلم يعد يرغب في استخدامه.

وتابع: "النهاردة واحد مش خريج إعلام ممكن بتليفون يشتغل إعلام وصحافة ويقول عن نفسه إعلامي.. نحن لدينا خلل في مواجهة نفسنا بإنه مينفعش حد مش خريج هندسة ويبني عمارة".