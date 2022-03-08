شاهد .. مراهقة حسناء تنهار بالكباء بسبب إلهام الفضالة.. لن تصدق ماذا فعلت الفنانة الكويتية ؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر مراهقة حسناء تنهار بالكباء بسبب إلهام الفضالة.. لن تصدق ماذا فعلت الفنانة الكويتية ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال حضورها فعاليات معرض العطور بالسعودية، تعرضت الفنانة الكويتية ​إلهام الفضالة​ إلى موقف غريب فحين دخلت إلى المعرض، انهارت فتاة من البكاء حين رأتها وكانت هذه الفتاة بين الحضور في المعرض.



فقامت إلهام بإحتضان الشابة وسألتها لماذا تبكي لكن لم تجاوبها على السؤال.



وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي على هذا الموقف حيث اعتبر البعض أن هناك سابق معرفة بين الفضالة والشابة، واعتبر البعض الآخر أنها مجرد تمثيلية.



يذكر أن معرض العطور يقام في الرياض في المملكة العربية السعودية، وهو أكبر معرض عطور في الشرق الأوسط.