شاهد .. خبر مُحزن عن الفنانة المصرية ’’ليلى علوي‘‘ اثناء التصوير منذ قليل ونقلها للمستشفـى وصـدمة الحاضرين !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر خبر مُحزن عن الفنانة المصرية ’’ليلى علوي‘‘ اثناء التصوير منذ قليل ونقلها للمستشفـى وصـدمة الحاضرين !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تفاصيل اصابة ليلى علوي بقطع في الكتف، يتعرض الفنان للإصابات أثناء التصوير، وتؤدي الإصابة إلى وقف التصوير، وتأجيله لحين انتهاء الفنان من الإصابة، فالفنانة ليلى علوي تعرضت إلى إصابة خلال تصويرها لمسلسل رمضاني، وكات الإصابة بقطع في الكتف، ولكن هل هذا الخبر حقيقي، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر المفاجئ وتساءلوا عن تفاصيل اصابة ليلى علوي بقطع في الكتف.

من هي ليلى علوي ويكيبيديا

تعتبر ليلى من الشخصيات الفنية المهمة في السينما المصرية، ولدت الفنانة ليلى علوي بجمهورية مصر العربية، وتحمل الجنسية المصرية، قدمت أدوار البطولة في العديد من أعمالها الفنية، كما ولها نشاطات فنية مختلفة، أبدعت في مجال التمثيل في السينما والتلفزيون والمسرح، بدأت حياتها الفنية بعد اكتشاف موهبتها، فانتقلت إلى العمل داخل المسارح المصرية، ثم الشاشة المصرية، تميزت بأدوارها، كان لها عقلية متميزة عن غيرها من الممثلين، شاركت في مهرجانات مصرية وعالمية متعددة، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما ولها أنشطة مجتمعية خيرية في مصر.

كم عمر ليلى علوي

ولدت ليلى علوي بتاريخ 4 يناير من عام 1960م، أي يبلغ عمرها 60 عاما، شاركت ليلى علوي بالعديد من المسابقات قبل انتقالها لمجال التمثيل، حيث أكسبتها الشهرة العالمية، وبعد دخولها عالم الفن والتمثيل ازدادت شهرتها، وازداد عدد متابعيها في الوطن العربي أيضا، وتعتبر ليلى علوى إحدى الشخصيات المصرية المهمة في مجالات عدة، وعلى صعيد التمثيل فقد حققت نجاحات كبيرة، فحصلت ليلى علوي على النجومية، وتعددت أدوارها، فكانت شخصيتها متنوعة إما بالسيدة الأميرة، أو بدور الخادمة، وغير ذلك من الأدوار التي قامت بها ليلى علوي خلال مسيرتها الفنية.

تفاصيل اصابة ليلى علوي بقطع في الكتف

أثناء تصوير ليلى علوي لمسلسها الرمضاني الجديد، تعرضت للإصابة بقطع في الكتف، مما أدى إلى إيقاف التصوير، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية التي ألمت بها أثناء التصوير، وقالت الفنانة ليلى علوي أثناء مؤتمر صحفي بأنها تعرضت لقطع في الكتف أثناء تصوير المسلسل الرمضاني الجديد، كما وأنها ستخضع لعملية جراحية في القريب العاجل، وذلك بعد أن ساءت حالتها الصحية بسبب الإصابة، ومن جانب آخر كانت ليلى علوي تستعد لشهر رمضان المبارك وتعمل على انهاء مسلسلها الجديد قبل بداية الشهر؛ ليتم عرض المسلسل في رمضان هذا العام، وقد طمأنت ليلى علوي جمهورها العريق بحالتها الصحية فدعت إلى عدم الخوف، وأنها ستجري عملية جراحية تنهي هذه الإصابة، ومن جانب آخر دعا لها جمهورها العريق بالسلامة التامة والشفاء العاجل، وأن ترجع سالمة غانمة إلى تصوير مشاهد المسلسل الرمضاني الجديد.

ما هي أهم أعمال ليلى علوي الفنية

خلال مسيرتها الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون، قدمت ليلى علوي العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة في كثير من أعمالها، والتي أبدعت بتقديمها، وأكسبتها شهرة واسعة في مصر بل الوطن العربي كله، والعالم أيضا، فقد حققت مشاهدات كبيرة عبر صفحاتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما ويتابعها عدد كبير من الجمهور، ويتفاعلون معها، وينتظرون كل جديد من أعمالها الفنية، ومن هذه الأعمال الفنية: قبضة الهلالي، البؤساء، الرجل الذي عطس، ثم فيلم حب في السينما، الفاس في الراس، الفارس الأخير، في الصيف الحب جنون، والحرافيش، ثم الصورة تطلع حلوة، كما وأبدعت الفنانة ليلى علوي بتقديم دور البطلة في رجل له ماضي، وألوان السما السبعة، زمن الممنوع، وغيرها من الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن جانب آخر يمكن لمحبي ليلى علوي متابعتها عبر حسابها الشخصي.