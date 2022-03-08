شاهد .. من منكم لا يتذكر بوسي زوجة نور الشريف ؟ هكذا أصبح شكلها الان بعمر 68 سنة وهذه حقيقة زواجها عرفي من فنان شهير !!

انت الان تتابع خبر من منكم لا يتذكر بوسي زوجة نور الشريف ؟ هكذا أصبح شكلها الان بعمر 68 سنة وهذه حقيقة زواجها عرفي من فنان شهير !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول ناشطون صورة للفنانة بوسي زوجة الراحل نور الشريف، وقد بدت عليها علامات الشيخوخة.

بوسي ظهرت في الصورة بملامح صادمة لجمهورها، حيث غزت التجاعيد وجهها بشكل كبير، كما ظهرت مرتدية نظارة طبية كبيرة الحجم، منحتها عمرا إضافيا.

يُذكر أن بوسي من مواليد 26 نوفمبر عام 1953، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 67 عام.

والاسم الحقيقي للفنانة بوسي هو صافيناز قدري، وأصبح بعد ذلك اسمها الفني بوسي

وارتبطت بوسي بقصة حب كبيرة مع الفنان الراحل نور الشريف وتكللت بالزواج الذي دام لعقود قبل أن يحدث الانفصال المفاجئ ثم العودة مرة أخرى في الأيام الأخيرة من حياة نور الشريف.

زواجها من فاروق الفيشاوي

وخرجت قبل 3 أعوام في شهر رمضان شائعات بالجملة تؤكد زواج بوسي والفنان فاروق الفيشاوي سرًا الأمر الذي أذهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الشائعة.

وفي أول رد فعل من الفنانة بوسي، خرجت على حسابها الشخصي عبر موقع التواضل الاجتماعي “فيسبوك”، لترد بنفسها على تلك الشائعة التي وصفتها بالـ”سخيفة”، فقالت: ” زواجي من الزميل العزيز فاروق الفيشاوي إشاعة سخيفة من ناس مريضة، ووأقول هل هذا زمان كل شئ مباح من أجل المادة أو الشهرة، لمطلقي هذه الإشاعة على الأقل احترموا جلال هذا الشهر الكريم هداكم الله “.