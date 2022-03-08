شاهد .. وفاة البطل الحقيقي لقصة فيلم ’’عادل إمام‘‘ الحريف بعد صراع مع المرض .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر وفاة البطل الحقيقي لقصة فيلم ’’عادل إمام‘‘ الحريف بعد صراع مع المرض .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

توفي سعيد الحافي أشهر من لعب الكرة الشراب، في جميع أحياء مصر، حيث سيطرت حالة من الحزن الشديد داخل الوسط الرياضي عقب إعلان خبر الوفاة.

و يذكر أن سعيد فتحي الحافي، والذي جسّد شخصيته الفنان عادل إمام في فيلم "الحريف" من منطقة إمبابة بالجيزة، وقد أعلن صديقه سيد يوسف نجم كرة القدم السابق في نادي الترسانة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن وفاته عن عمر ناهز الـ74 عاماً بعد وعكة صحية، وقد تم دفن جثمانه يوم أمس، وفق (لها).



و يشار إلى أن سعيد الحافي يعتبر صديقاً مقرباً لكل نجوم كرة القدم، وهو أول لاعب أجريت له مباراة اعتزال شارك فيها نجوم الكرة أحمد شوبير وزكريا ناصف وإسماعيل يوسف وإبراهيم يوسف ومصطفى عبده وحمدي نوح، كما تعود نجومية الراحل في علاقته بالفنان الكبير عادل إمام الذي جسد قصة حياته في الفيلم السينمائي "الحريف"، الذي أنتج في العام 1983، وأخرجه محمد خان.

وكان الحافي قد كشف في تصريحات سابقة كواليس كتابة فيلم "الحريف" حيث أؤكد أنه كان يتمنى لقاء الفنان عادل إمام الذي قام بأداء دوره في فيلم "الحريف" ولكن لم يحدث، إلا أنه أجرة عدة جلسات مع كاتب سيناريو الفيلم بشير الديك، وكانت هناك نية لإنتاج فيلم حقيقي عن حياة لاعبي الكرة الشراب ولكن لم يتم هذا المشروع لأسباب عديدة.

ومؤخراً تم تكريم سعيد الحافي من قبل جمعية قدامى اللاعبين مما كان له أثر جيد على نجم الكرة الشراب الذى كان يهز الساحات الشعبية مثلما كان النجوم الكبار يهزون مدرجات الملاعب الكبرى، حيث كان يتابع أيضا بدايات محمود الخطيب وانبهر بأدائه الراقي.



