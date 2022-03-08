شاهد .. عندما هدد أبو الليف بفضح الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب.. السر الخطير والمخفي ينكشف أخيراً !

انت الان تتابع خبر عندما هدد أبو الليف بفضح الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب.. السر الخطير والمخفي ينكشف أخيراً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

لا زال الجميع يستذكر عندما تحدث الفنان نادر أبو الليف عن هذا الموضوع خلال تصريحات تلفزيونية وجه فيها رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قائلاً: "حسام حبيب حبيبي جدا وشيرين حبيبتي جدا وإخواتي وأتشرف بيهم ولكن اللي حاصل منهم مش حلو.

وأضاف أبو الليف إذا كانت شيرين أو حسام، مينفعش أنشر الغسيل قدام الدنيا كلها في خصوصية، أتمنى منهم إن بابهم يتقفل عليهم، مهما كانت في الخلافات بينهم أو مفيش يمكن دا مصطنع يعلم الله ما في الصدور مفيش حاجة مضمونة وممكن دا بيتعمل عشان ألبوم شيرين اللي نزلته مثلا".

يأتي ذلك بعد أن فجر الملحن الكبير حلمي بكر وقتها مفاجأة بتصريحاته أن حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب لم يتم الطلاق بينهما وأن ما حدث كان دعاية لأغنياتها الجديدة،

في سياق متصل أبو الليف أعلن عودته بقوة للساحة الغنائية في الفترة المقبلة بعد غياب، مضيفًا: "أنا الفترة الجاية هتبقي عودتي قوية وقاتلة وباستماتة كمان، وعامل شغل جديد، ومعايا فرقتي وهعمل شو خارجي، ومجهزلكم مفاجآت كتير".

وأشار الفنان المصري أنه انتهي من مجموعة أغاني وسيقوم بطرح مجموعة أغنيات منفصلة كل شهرين، معلناً عن مفاجأة كبيرة بتعاون ودويتو مع مطربة شهيرة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، لافتًا إلى أنه حدثت مجموعة معوقات تسببت في عدم طرح أغنيته "عصبية" في الفترة الماضية، وسيتم طرح أغنية أخرى بعنوان "مين يزغزغكم".

كما أكد أنه سيدخل في إنتاج أغانيه، معلناً السبب: "للأسف شركات الإنتاج مبقتش تنتج بيروحوا لمغنيين المهرجانات والسبب السعر وبياخدها ببلاش وده بيضايق أي فنان أو مطرب خايف على فنه، وحضارتنا، لكن هاني شاكر والحكومة شغالين ودورهم واضح في مكافحة الفساد في الوسط الفني".

أبو الليف توجه رسالة لفناني المهرجانات قائلا: "بكل صدق وحب وأخوه أنت عايز تبقي فنان محترم ثقف نفسك الأول".